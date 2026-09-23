Ex-Vizekanzler Kogler: „AfD soll regieren dürfen“

In einer neuen Folge „Message Macht Medien“ spricht krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann mit dem stellvertretenden Klubobmann der Grünen, Werner Kogler, über seine Erfahrungen mit politischer Macht und seine Zeit als Vizekanzler. Dabei geht es um die Zusammenarbeit in der türkis-grünen Regierung, politische Entscheidungen und die Frage, was man aus der Macht heraus bewirken kann. Außerdem: Sollen FPÖ und AfD regieren dürfen? Und was sagt der ehemalige Kulturminister zum Fall „Gunkl“ und den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs – und zur Frage, ob man Werk und Künstler voneinander trennen kann?