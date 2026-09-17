Sonnenverwöhnt und seenreich durch den Lungau

Paradies für Seenwanderer

Der Salzburger Lungau ist Österreichs größter UNESCO-Biosphärenpark und zählt zu den sonnenreichsten Regionen des Landes. Mehr als 60 Bergseen prägen die Landschaft und erzählen ihre eigenen Geschichten. Bei Tamsweg liegt der Prebersee, ein dunkler Moorsee, um den sich die Sage von der goldenen Egge rankt und der zugleich Schauplatz des berühmten Preberseeschießens ist. Im Lignitztal erzählt man von Zauberfischen, bei den Landschitzseen von den Kasamandln. Im Weißpriachtal liegen der Wirpitschsee und der Twenger Almsee, eingebettet in eine Landschaft aus Almen, Karen und schroffen Gipfeln.