„Riesenblamage“: Schumacher rät Team zu Wechsel

Laut einem Bericht von „Autonocion“ verliert das Team zunehmend die Hoffnung, von Honda einen konkurrenzfähigen Formel-1-Antrieb zu bekommen. Auch in der Fabrik in Silverstone wachse die Skepsis, ob die Zusammenarbeit mit dem japanischen Hersteller noch zum Erfolg führen kann. Schumacher hält eine baldige Trennung für die richtige Lösung. „Ich vermute, dass ein Motorenherstellerwechsel die einzige Chance sein wird“, sagte er im „Sky“-Podcast „Backstage Boxengasse“. Und weiter: „Honda hatte die Möglichkeit nachzurüsten, doch das hat nicht wirklich etwas gebracht. Das deutet eher darauf hin, dass man nicht die richtigen Ideen und nicht die richtigen Leute an den Positionen hatte.“