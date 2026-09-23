Bestehen im Wettbewerb mit ORF und Tech-Giganten

„Trump und die Tech-Konzerne sind schlau und wollen spalten“

Gleich zu Beginn machte der Medienwissenschaftler („Atlas der digitalen Welt“) und Keynote-Speaker Martin Andree den Ernst der Lage klar, denn er sieht die Medienfreiheit durch die Tech-Giganten in Gefahr, hatte aber auch Lösungsansätze: „Trump und die Tech-Konzerne sind schlau und wollen spalten. Man kann dagegenarbeiten, indem man zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Management und Redaktion stärkt“, spielte er in der von „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann geführten Diskussion auf eine forcierte Zusammenarbeit der heimischen Medienhäuser an.