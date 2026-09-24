Rauer Gegenwind für neue Bundesstaatsanwaltschaft

Ihr Kollege Walter Schwartz sagt: „Ich finde es nicht arg, dass ein Staatsanwalt gegenüber dem Justizminister weisungsgebunden ist. Das ist der Regelkreis der Demokratie!“ Der Verfassungsexperte ist der Meinung, dass Entscheidungen von weisungsfreien Verwaltungsbehörden eher dazu neigen, rechtswidrig zu sein, als die von weisungsgebundenen Behörden. „Woher kommt eigentlich der Nimbus der Unfehlbarkeit der Gerichte?“ Das Gegenteil sei der Fall, wie die Rechtsmittelinstanzen zeigen. Mit der geplanten Reform würde man ein System „zusammenhauen“, das gut funktioniert hat. Man könne mehr Vertrauen in die Verfassung haben.