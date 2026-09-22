Rauferei am Verkaufsregal fordert einen Verletzten

Weil ihm ein anderer Kunde nicht schnell genug Platz machte, eskalierte ein Konflikt in einem Supermarkt in der deutschen Grenzstadt Lindau völlig. Zwei Kontrahenten – einer davon ein Österreicher – gingen massiv aufeinander los. Am Ende klagte eine Person über Schmerzen.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Montag gegen 13 Uhr am Lindauer Heuriedweg. In einem Verbrauchermarkt stießen ein 58-jähriger Österreicher sowie ein 56-jähriger ivorischer Staatsbürger aufeinander. Einem der beiden wurde der Weg im Gang offenbar zu langsam freigemacht. Daraufhin entbrannte eine hitzige Auseinandersetzung, die schnell außer Kontrolle geriet.
Stoß gegen den Einkaufswagen
Im Zuge der Eskalation beförderte ein Beteiligter sein Gegenüber unsanft gegen einen Einkaufswagen. In der Folge kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten. Während einer der Akteure einen Faustschlag austeilte, wurde er im Gegenzug vom anderen fest am Arm gepackt. Einer der Männer zog sich dabei leichte Blessuren zu und verspürte Schmerzen im Brustbereich. Die herbeigerufene Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung.
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