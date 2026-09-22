Rauferei am Verkaufsregal fordert einen Verletzten

Stoß gegen den Einkaufswagen

Im Zuge der Eskalation beförderte ein Beteiligter sein Gegenüber unsanft gegen einen Einkaufswagen. In der Folge kam es zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten. Während einer der Akteure einen Faustschlag austeilte, wurde er im Gegenzug vom anderen fest am Arm gepackt. Einer der Männer zog sich dabei leichte Blessuren zu und verspürte Schmerzen im Brustbereich. Die herbeigerufene Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung.