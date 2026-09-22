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Streit im Supermarkt

Rauferei am Verkaufsregal fordert einen Verletzten

Vorarlberg
22.09.2026 14:35
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Ajdin Kamber - stock.adobe.com)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Weil ihm ein anderer Kunde nicht schnell genug Platz machte, eskalierte ein Konflikt in einem Supermarkt in der deutschen Grenzstadt Lindau völlig. Zwei Kontrahenten – einer davon ein Österreicher – gingen massiv aufeinander los. Am Ende klagte eine Person über Schmerzen.

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Zugetragen hat sich der Vorfall am Montag gegen 13 Uhr am Lindauer Heuriedweg. In einem Verbrauchermarkt stießen ein 58-jähriger Österreicher sowie ein 56-jähriger ivorischer Staatsbürger aufeinander. Einem der beiden wurde der Weg im Gang offenbar zu langsam freigemacht. Daraufhin entbrannte eine hitzige Auseinandersetzung, die schnell außer Kontrolle geriet.

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