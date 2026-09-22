Kraftwerksbau erhitzt weiterhin die Gemüter

Keine gemeinsame Gesprächsbasis mehr

Während die Projektbetreiber am Anfang noch aktiv das Gespräch mit den Kritikern gesucht haben, ist das Tischtuch mittlerweile komplett zerschnitten. Grund dafür sind nicht zuletzt KI-generierte Schockbilder, welche von der Bürgerinitiative „S.O.S. Walgau“ verbreitet wurden, um Stimmung gegen das Vorhaben zu machen. Auf den Sujets waren unter anderem Landschaften wie nach einer Apokalypse zu sehen, auf einem Bild wedelten gierige Kapitalisten fröhlich mit Geldscheinen, während sich hinter ihnen Müllberge auftürmten und Kraftwerksschlote rauchten. Bei Rondo Ganahl fand man das verständlicherweise gar nicht lustig: „Die martialische Sprache und die plakativen und überzogenen KI-Darstellungen erinnern an Propaganda. Wer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung übernimmt, sollte informieren statt polarisieren“, hieß es damals von der Geschäftsführung, die den Dialog mit den Gegnern daraufhin aufgrund „anhaltender Falschbehauptungen“ einstellte.