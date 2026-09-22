Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unerwarteter Triumph

Ein Feldspieler im Tor zog dem Leader den Nerv

Fußball Unterhaus
22.09.2026 15:25
Dagi Esayes (1. R., 3. v. re.) glänzte beim Erfolg gegen Leader auch nicht als Feldspieler ...
Dagi Esayes (1. R., 3. v. re.) glänzte beim Erfolg gegen Leader auch nicht als Feldspieler sondern als Tormann.(Bild: Verein)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Schlusslicht gegen ungeschlagenen Tabellenführer hieß es am Wochenende in der Vorarlberger Landesliga. Eigentlich musste man annehmen, dass der FC Au bei den Dornbirn Juniors klar gewinnen würde. Es sollte schlussendlich aber ganz anders kommen...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Und spektakulär dazu noch! Denn schon zur Halbzeit führten die jungen Rothosen überraschend mit 2:1. Zur Pause musste deren Keeper Andreas Schrottner wegen zwei Platzwunden am Kopf ausgewechselt werden. Weil kein Backup-Torhüter zur Verfügung stand, stellte sich der 19-jährige Feldspieler Dagmawi Esayes zwischen die Pfosten.

Dagwami Esayes
Dagwami Esayes(Bild: ÖFB/Verein)

Bezwungen nur vom eigenen Spieler
Erfolgreich! Denn der „Ersatzkeeper“ bekam nur einen Treffer, den setzte ihm sein Teamkollege Suleyman Tozlu in den Kasten – beim Stand von 4:1, als die Partie längst schon entschieden war. Die Auer Stürmer, die bis zur Einwechslung von Esayas schon 19 Mal getroffen hatten, kamen am Feldspieler im Tor nicht vorbei.

Ungeahnte Qualitäten
Dornbirns Trainer Daniel Zangerl war von der Leistung Esayas überrascht: „Er hat das perfekt gemacht. Niemand hat bemerkt, dass er zum ersten Mal im Tor steht. Von der Mannschaft gab es viel Lob für ihn.“ Die Zukunft von Esayes liegt aber nicht im Tor. Sollte Schrottner länger ausfallen, wird man sich in Dornbirn um eine Ersatzlösung umschauen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
22.09.2026 15:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
191.070 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
112.224 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
95.308 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2155 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1634 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1309 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Fußball Unterhaus
Unerwarteter Triumph
Ein Feldspieler im Tor zog dem Leader den Nerv
Fan.at-Spiel der Runde
Pendelnder Medizinstudent war „Man of the Match“
Sport Tv Logo
Justiz Graz
Keine Heimat – aber ein Klub mit ganz viel Herz
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Volksfeststimmung mit Attila, dem Derby-König!
Sport Tv Logo
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Referee sorgte in Schlüßlberg für Diskussionen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf