Ein Feldspieler im Tor zog dem Leader den Nerv

Ungeahnte Qualitäten

Dornbirns Trainer Daniel Zangerl war von der Leistung Esayas überrascht: „Er hat das perfekt gemacht. Niemand hat bemerkt, dass er zum ersten Mal im Tor steht. Von der Mannschaft gab es viel Lob für ihn.“ Die Zukunft von Esayes liegt aber nicht im Tor. Sollte Schrottner länger ausfallen, wird man sich in Dornbirn um eine Ersatzlösung umschauen.