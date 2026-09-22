Ein Feldspieler im Tor zog dem Leader den Nerv

Schlusslicht gegen ungeschlagenen Tabellenführer hieß es am Wochenende in der Vorarlberger Landesliga. Eigentlich musste man annehmen, dass der FC Au bei den Dornbirn Juniors klar gewinnen würde. Es sollte schlussendlich aber ganz anders kommen...
Und spektakulär dazu noch! Denn schon zur Halbzeit führten die jungen Rothosen überraschend mit 2:1. Zur Pause musste deren Keeper Andreas Schrottner wegen zwei Platzwunden am Kopf ausgewechselt werden. Weil kein Backup-Torhüter zur Verfügung stand, stellte sich der 19-jährige Feldspieler Dagmawi Esayes zwischen die Pfosten.
Bezwungen nur vom eigenen Spieler
Erfolgreich! Denn der „Ersatzkeeper“ bekam nur einen Treffer, den setzte ihm sein Teamkollege Suleyman Tozlu in den Kasten – beim Stand von 4:1, als die Partie längst schon entschieden war. Die Auer Stürmer, die bis zur Einwechslung von Esayas schon 19 Mal getroffen hatten, kamen am Feldspieler im Tor nicht vorbei.
Ungeahnte Qualitäten
Dornbirns Trainer Daniel Zangerl war von der Leistung Esayas überrascht: „Er hat das perfekt gemacht. Niemand hat bemerkt, dass er zum ersten Mal im Tor steht. Von der Mannschaft gab es viel Lob für ihn.“ Die Zukunft von Esayes liegt aber nicht im Tor. Sollte Schrottner länger ausfallen, wird man sich in Dornbirn um eine Ersatzlösung umschauen.
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