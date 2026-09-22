Tourismusschule GASCHT wird umstrukturiert

Bekannt sind die Pläne bereits länger, nun sind sie offiziell: Am Dienstag wurde in einer Absichtserklärung beschlossen, dass Bregenz der neue Hauptstandort der Gastgeberschule für Tourismusberufe (GASCHT) wird. Die bisherigen Klassen aus Hohenems übersiedeln dafür komplett dorthin. Die beiden Standorte in Bezau und Bludenz bleiben bestehen, werden jedoch verkleinert. Die Ganzjahresklassen verbleiben vor Ort, die dritten und vierten Klassen wechseln wiederum nach Bregenz. Dadurch sollen Ressourcen effizienter genutzt werden.