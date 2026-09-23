Clooneys stehen Crawford nach Tod von Presley bei

Stundenlange Telefonate mit Presley

Für Clooney, der Presley laut britischer Zeitung als „zweiten Sohn“ gesehen haben soll, sei der Tod des Models „ein gewaltiger Schlag in die Magengrube“, wie es weiter heißt. Nicht zuletzt deshalb, weil der Schauspieler versucht habe, dem Sohn seiner Freunde in den vergangenen Jahren mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.