„Andreas, im Himmel fährst du die Nordschleife“

Aus den Lautsprechern ertönt „Hödn“ von Seiler und Speer. Auf einem Baumstumpf beim Gedenkstein in Tillysburg im oberösterreichischen Sankt Florian stehen eine Kerze, ein Foto, ein Trauerkranz und die Urne. Der Waldfriedhof ist die letzte Ruhestätte eines Linzers, der bis zuletzt wie ein Löwe gegen den Krebs angekämpft hat, sich nicht mit seinem Schicksal abfinden wollte.