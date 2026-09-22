Bei Frontalkollision auf B 127 gabs zwei Verletzte

Beide Lenker verletzt

Bei der Kreuzung B127 und Mahring bog die 71-jährige Autofahrerin links auf die B127 ab. Dabei kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Lenkerin und der Lenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.