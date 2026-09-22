Bei Frontalkollision auf B 127 gabs zwei Verletzte

Zwei Verletzte forderte die Frontalkollision eines BMW und eines Alfa Romeo am Montagabend auf der B127 bei St. Martin im Mühlkreis. Eine Seniorin (71) war auf die als Raserstrecke berüchtigte Bundesstraße eingebogen.
Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es am Montag gegen 18 Uhr im Gemeindegebiet von St. Martin im Mühlkreis. Ein 32-jähriger Autofahrer aus Pasching lenkte seinen BMW auf der B127 von Rohrbach kommend in Fahrtrichtung Linz. Zur gleichen Zeit lenkte eine 71-Jährige aus St. Martin im Mühlkreis ihren Alfa Romeo auf einer Gemeindestraße von Anzing kommend in Fahrtrichtung B127.
Beide Lenker verletzt
Bei der Kreuzung B127 und Mahring bog die 71-jährige Autofahrerin links auf die B127 ab. Dabei kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Lenkerin und der Lenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Beide Verletzten wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.
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