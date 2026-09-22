22-Jähriger stürzt von Berggrat in den Tod

Ein junger Alpinist hat am Wochenende in den Allgäuer Alpen direkt an der Grenze zu Vorarlberg sein Leben gelassen. Der Kletterer war in steiles, felsiges Gelände gestürzt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Ereignet hat sich das furchtbare Unglück am Sonntag auf dem Mindelheimer Klettersteig. Dieser liegt auf dem Gemeindegebiet von Oberstdorf in unmittelbarer Nähe zur Grenze zum Vorarlberger Kleinwalsertal.
Wanderer rutschte wohl aus
Der Bergsportler befand sich gerade auf dem Weg von der Mindelheimer Hütte in Richtung Fiderepasshütte, als das Unglück seinen Lauf nahm. Laut bayrischer Polizei ist der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf einem steilen Berggrat ausgerutscht und in felsiges Gelände abgestürzt – für ihn kam jede Hilfe zu spät, er war sofort tot.
Bergung aus der Luft
Da die Absturzstelle äußerst schwer zugänglich war, forderte die bayerische Polizei einen Helikopter an, um die sterblichen Überreste des Opfers ins Tal zu fliegen.
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