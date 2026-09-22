22-Jähriger stürzt von Berggrat in den Tod

Wanderer rutschte wohl aus

Der Bergsportler befand sich gerade auf dem Weg von der Mindelheimer Hütte in Richtung Fiderepasshütte, als das Unglück seinen Lauf nahm. Laut bayrischer Polizei ist der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf einem steilen Berggrat ausgerutscht und in felsiges Gelände abgestürzt – für ihn kam jede Hilfe zu spät, er war sofort tot.