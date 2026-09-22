Keine Wachablöse in Lech: Lucian bleibt Ortschef

Eigentlich war alles bereits in trockenen Tüchern. Im Herbst hätte Beiser (Liste „Gemeinsam für morgen“) von der Gemeindevertretung zum neuen Ortschef gewählt werden sollen. Doch daraus wird nun nichts, da sich für ihn andere berufliche Perspektiven ergeben haben. Ein Machtvakuum entsteht allerdings nicht, denn Lucian („Liste Lech“) wird sich nun doch nicht in die Politpension verabschieden: „Vizebürgermeister Elias Beiser hat mich darüber informiert, dass er nicht wie vereinbart als Bürgermeister zur Verfügung stehen wird. Für Elias haben sich in den vergangenen Monaten neue Perspektiven eröffnet, die nicht mit der verantwortungsvollen beruflichen Tätigkeit des Bürgermeisteramtes vereinbar sind. Vor diesem Hintergrund habe ich mich nach Rücksprache mit meiner Fraktion dazu entschieden, das Amt des Bürgermeisters von Lech bis zum Ende der Funktionsperiode 2030 weiter auszuüben“, erklärt der amtierende Bürgermeister.