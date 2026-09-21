Kleines Mädchen kam mit Fahrrad übel zu Sturz

Am Sonntagabend hat sich in Dornbirn ein zehnjähriges Mädchen, das mit einem Fahrrad unterwegs war, bei einem Unfall verletzt. Rund um den genauen Hergang sind noch viele Fragen offen, die Polizei sucht nach einer unbekannten Pkw-Lenkerin.
Das Mädchen radelte gegen 19 Uhr die Dr.-Waibel-Straße in Richtung Vordere Achmühlestraße entlang, als ihr ein unbekanntes Fahrzeug mit einer weiblichen Lenkerin entgegenkam. Laut dem Kind habe die Autofahrerin ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung eingelegt. Von der Situation offenbar überfordert, kam das Mädchen zu Sturz und verletzte sich dabei im rechten Schulterbereich.
Keine Daten hinterlassen
Die Lenkerin erkundigte sich zwar nach dem Befinden der 10-Jährigen, verließ dann allerdings den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet die Unbekannte sowie Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Frau geben können, sich zu melden.
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