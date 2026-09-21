Kleines Mädchen kam mit Fahrrad übel zu Sturz

Keine Daten hinterlassen

Die Lenkerin erkundigte sich zwar nach dem Befinden der 10-Jährigen, verließ dann allerdings den Unfallort, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet die Unbekannte sowie Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Frau geben können, sich zu melden.