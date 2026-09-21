Gelbes Band: Wo gratis Obst geerntet werden darf

Nur für den Eigenbedarf ernten

Auch die Gemeinde Meiningen beteiligt sich seit Neuestem an dieser Initiative. Wer Obstbäume besitzt und die Ernte nicht vollständig benötigt, kann seine Bäume mit einem gelben Band zur Ernte freigeben. Es gilt allerdings einige Regeln zu beachten: So sollte mit den Bäumen achtsam umgegangen werden, zudem darf nur so viel Obst mitgenommen werden, wie tatsächlich für den Eigenverbrauch benötigt wird. Auf Leitern und riskantes Klettern sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.