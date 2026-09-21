Gelbes Band: Wo gratis Obst geerntet werden darf

Wird ein gelbes Band am Stamm eines Obstbaumes befestigt, signalisiert dieses, dass hier geerntet werden darf. Etliche Gemeinden in Vorarlberg haben sich bereits dieser Initiative angeschlossen, seit neuestem auch Meiningen.
Im Spätsommer und Herbst hängen die Bäume voller Äpfel, Birnen oder anderem Obst. Doch nicht immer können die Besitzer alle Früchte selbst ernten und verwerten. Genau an diesem Punkt setzt die Initiative „Gelbes Band“ an. Wer einen entsprechend gekennzeichneten Baum entdeckt, darf das Obst kostenlos und ohne vorherige Rücksprache für den eigenen Bedarf pflücken oder die Früchte aufsammeln. Eine Win-win-Situation: Wertvolles Obst, das sonst verderben würde, wird zu einer wertvollen Ressource für andere.
Nur für den Eigenbedarf ernten
Auch die Gemeinde Meiningen beteiligt sich seit Neuestem an dieser Initiative. Wer Obstbäume besitzt und die Ernte nicht vollständig benötigt, kann seine Bäume mit einem gelben Band zur Ernte freigeben. Es gilt allerdings einige Regeln zu beachten: So sollte mit den Bäumen achtsam umgegangen werden, zudem darf nur so viel Obst mitgenommen werden, wie tatsächlich für den Eigenverbrauch benötigt wird. Auf Leitern und riskantes Klettern sollte aus Sicherheitsgründen verzichtet werden.
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