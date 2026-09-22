Ein „Näschen Kokain“ mit juristischen Folgen

„Beim Drogenabstrich hat es nahezu geglüht vor lauter Farbe“

Vor Gericht klingt die Sache später allerdings ganz anders: Kokain? Nein! Bei dem weißen Pulver habe es sich um „Wildkraut“ gehandelt, einen Koffein-Booster, der durch die Nase konsumiert wird. Dumm nur, dass die sichergestellten Spuren eine andere Story erzählen. Nachdem der Angeklagte bei seiner „Wildkraut“-Version bleibt, platzt Staatsanwalt Christoph Stadler der Kragen: „Jetzt hören Sie aber auf, beim Drogenabstrich haben Ihr Handy und die Bankomatkarte nahezu geglüht vor lauter Farbe!“