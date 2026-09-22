Pendelnder Medizinstudent war „Man of the Match“

Ein Comeback aus Sehnsucht

Der sich in diesem Sommer dazu entschlossen hat, wieder für Rankweil zu spielen. Dafür pendelt er ab Oktober jedes Wochenende zwischen Innsbruck und Rankweil hin und her: „Das ist mir der Fußball wert. Ich habe viele gute Kollegen und Freunde beim Klub. Das habe ich während des letzten Jahres vermisst.“