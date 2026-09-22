Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fan.at-Spiel der Runde

Pendelnder Medizinstudent war „Man of the Match“

Fußball Unterhaus
22.09.2026 10:25
Rankweils Yasin Uzun (l.) war im Fan.at-Spiel der Runde der beste Spieler am Feld.
Rankweils Yasin Uzun (l.) war im Fan.at-Spiel der Runde der beste Spieler am Feld.(Bild: zVg)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Das torlose Remis im FAN.at-Spiel zwischen Sulz und Rankweil hatte einen „Vater“: Rankweils Innenverteidiger Yasin Uzun! Er war der beste Mann am Platz, ein für die Hausherren unüberwindbares Bollwerk – ein Mann, mit einer spannenden Geschichte!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schon im Kindergarten war Fußball seine große Leidenschaft. Zusammen mit zwei Freunden jagte er in der kleinen Sporthalle täglich stundenlang dem runden Leder hinterher. Bereits mit vier Jahren trat der dem Traditionsklub RW Rankweil bei. Durchlief den Nachwuchs und debütierte mit 17 Jahren – damals noch unter Trainer Stipo Palinic – in der Kampfmannschaft.

Yasin Uzun (am Kopfball) war bereits in der Westliga ein wichtiger Bestandteil der Rankweiler ...
Yasin Uzun (am Kopfball) war bereits in der Westliga ein wichtiger Bestandteil der Rankweiler Defensive – wie hier im Match gegen Austria Salzburg im September 2023.(Bild: Andreas Tröster)

Arzt statt Fußballprofi
Mittlerweile hat er schon 67 Spiele in der „Ersten“ absolviert, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Allerdings pausierte Uzun im Vorjahr wegen des in Innsbruck begonnenen Medizinstudiums. „Der Arztberuf ist seit meiner Kindheit ein Traum. Früher wollte ich auch noch Profifußballer werden, aber jetzt hat das Studium klaren Vorrang“, sagt Uzun.

Lesen Sie auch:
An über 300 Standorten in Österreich sind Kamerasysteme installiert.
Mit Fan.at LIVE dabei
Hunderte Fußball-Spiele aus allen Bundesländern
18.09.2026
Sport Tv Logo
Spiel abgebrochen
Unterhaus-Team trat ab: „Schiri war gegen uns!“
21.09.2026
Sport Tv Logo
Kuriose „Logenplätze“
Unterhausklub feiert Platz eins auch auf Traktoren
20.09.2026

Ein Comeback aus Sehnsucht
Der sich in diesem Sommer dazu entschlossen hat, wieder für Rankweil zu spielen. Dafür pendelt er ab Oktober jedes Wochenende zwischen Innsbruck und Rankweil hin und her: „Das ist mir der Fußball wert. Ich habe viele gute Kollegen und Freunde beim Klub. Das habe ich während des letzten Jahres vermisst.“

Die Brüder Kadir und Yasin Uzun (r.) sind bei RW Rankweil in der Vorarlbergliga engagiert.
Die Brüder Kadir und Yasin Uzun (r.) sind bei RW Rankweil in der Vorarlbergliga engagiert.(Bild: zVg)

Dass Fußball in der Familie Uzun großgeschrieben wird, beweist die Tatsache, dass auch der drei Jahre ältere Bruder Kadir – als Torwart – bei Rankweil spielt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
22.09.2026 10:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
190.206 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
132.098 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
108.408 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2152 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1475 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1307 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Fußball Unterhaus
Fan.at-Spiel der Runde
Pendelnder Medizinstudent war „Man of the Match“
Sport Tv Logo
Justiz Graz
Keine Heimat – aber ein Klub mit ganz viel Herz
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Volksfeststimmung mit Attila, dem Derby-König!
Sport Tv Logo
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Referee sorgte in Schlüßlberg für Diskussionen
Sport Tv Logo
Lankowitz – Ragnitz
Unterhaus-Legende träumt vom ersten Aufstieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf