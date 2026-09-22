Pendelnder Medizinstudent war „Man of the Match“

Das torlose Remis im FAN.at-Spiel zwischen Sulz und Rankweil hatte einen „Vater“: Rankweils Innenverteidiger Yasin Uzun! Er war der beste Mann am Platz, ein für die Hausherren unüberwindbares Bollwerk – ein Mann, mit einer spannenden Geschichte!
Schon im Kindergarten war Fußball seine große Leidenschaft. Zusammen mit zwei Freunden jagte er in der kleinen Sporthalle täglich stundenlang dem runden Leder hinterher. Bereits mit vier Jahren trat der dem Traditionsklub RW Rankweil bei. Durchlief den Nachwuchs und debütierte mit 17 Jahren – damals noch unter Trainer Stipo Palinic – in der Kampfmannschaft.
Arzt statt Fußballprofi
Mittlerweile hat er schon 67 Spiele in der „Ersten“ absolviert, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Allerdings pausierte Uzun im Vorjahr wegen des in Innsbruck begonnenen Medizinstudiums. „Der Arztberuf ist seit meiner Kindheit ein Traum. Früher wollte ich auch noch Profifußballer werden, aber jetzt hat das Studium klaren Vorrang“, sagt Uzun.
Ein Comeback aus Sehnsucht
Der sich in diesem Sommer dazu entschlossen hat, wieder für Rankweil zu spielen. Dafür pendelt er ab Oktober jedes Wochenende zwischen Innsbruck und Rankweil hin und her: „Das ist mir der Fußball wert. Ich habe viele gute Kollegen und Freunde beim Klub. Das habe ich während des letzten Jahres vermisst.“
Dass Fußball in der Familie Uzun großgeschrieben wird, beweist die Tatsache, dass auch der drei Jahre ältere Bruder Kadir – als Torwart – bei Rankweil spielt.
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