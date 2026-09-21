Brutal misshandelt oder im Rausch gestürzt?

Gutachten widerspricht den Aussagen des Angeklagten

Der Angeklagte zeichnet ein völlig anderes Bild jener Nacht. Seine damalige Partnerin habe Sex gewollt, er aber nicht weitermachen wollen, „weil sie ihr Gesicht nicht gewaschen hatte“. Daraufhin sei die Frau in die Küche gegangen und habe Alkohol getrunken. „Sie hatte einen Rausch“, sagt der 51-Jährige. Und die massiven Verletzungen? Dafür hat er keine Erklärung. Gesehen habe er sie erst am frühen Morgen. Seine Ex-Partnerin stürze häufig, wenn sie betrunken sei, habe sich früher selbst verletzt und ihn auch schon zu Unrecht beschuldigt, behauptet er. Doch genau an diesem Punkt wird es für den Angeklagten heikel: Denn laut gerichtsmedizinischem Gutachten entstehen Verletzungen wie jene im Augenbereich typischerweise durch Faustschläge.