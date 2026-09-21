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Aussage gegen Aussage

Brutal misshandelt oder im Rausch gestürzt?

Vorarlberg
21.09.2026 05:00
Der Angeklagte stritt vor Gericht ab, seine ehemalige Freundin geschlagen zu haben.
Der Angeklagte stritt vor Gericht ab, seine ehemalige Freundin geschlagen zu haben.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Blutergüsse, Schürfwunden und Blutungen im Schädel: Eine Frau soll von ihrem damaligen Partner im Vorarlberger Lustenau brutal misshandelt worden sein. Was der 51-Jährige im Prozess am Montag am Landesgericht Feldkirch allerdings vehement bestritt.

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Die Bilder der Verletzungen sprechen eine drastische Sprache: Hämatome, Schürfungen an beiden Knien, eine Blutansammlung von der rechten Stirn bis zum Auge – dazu ältere und frische Blutungen im Schädelinneren. Doch der Mann, der dafür verantwortlich sein soll, will mit all dem nichts zu tun haben.

Vor Richter Alexander Wehinger muss sich der 51-jährige Lette am Landesgericht Feldkirch wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Staatsanwalt Christoph Stadler wirft dem in der Schweiz lebenden Arbeiter und dreifachen Vater vor, seine damalige Lebensgefährtin am 26. Jänner in Lustenau zunächst zu Boden gestoßen zu haben. Danach soll er sie ins Bett gezogen, an den Armen gepackt und ihr ein Polster aufs Gesicht gedrückt haben. Schließlich, so die Anklage, folgten mehrere Schläge ins Gesicht.

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Gutachten widerspricht den Aussagen des Angeklagten
Der Angeklagte zeichnet ein völlig anderes Bild jener Nacht. Seine damalige Partnerin habe Sex gewollt, er aber nicht weitermachen wollen, „weil sie ihr Gesicht nicht gewaschen hatte“. Daraufhin sei die Frau in die Küche gegangen und habe Alkohol getrunken. „Sie hatte einen Rausch“, sagt der 51-Jährige. Und die massiven Verletzungen? Dafür hat er keine Erklärung. Gesehen habe er sie erst am frühen Morgen. Seine Ex-Partnerin stürze häufig, wenn sie betrunken sei, habe sich früher selbst verletzt und ihn auch schon zu Unrecht beschuldigt, behauptet er. Doch genau an diesem Punkt wird es für den Angeklagten heikel: Denn laut gerichtsmedizinischem Gutachten entstehen Verletzungen wie jene im Augenbereich typischerweise durch Faustschläge.

Prozess auf unbestimmte Zeit vertagt
Die Verteidigung will das nicht gelten lassen und beantragt weitere Gutachten. Selbst der Hund der Frau wird zum Thema: Ein Gutachten soll klären, ob das Tier bei einer Attacke auf sein Frauchen eingegriffen hätte. Auch eine Selbstverletzung soll überprüft werden. Weil die Verteidigung einer bloßen Verlesung des bisherigen Gutachtens widerspricht, muss nun die Gerichtsmedizinerin persönlich aussagen. Richter Alexander Wehinger vertagte den Prozess auf unbestimmte Zeit. Die entscheidende Frage bleibt bis dahin offen: Stürzte die Frau tatsächlich – oder wurde sie geschlagen?

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