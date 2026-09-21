Rauchendes Müllauto löst Feueralarm aus

Herausfordernde Löscharbeiten

Auf einer Freifläche wurde die Ladung schließlich komplett entleert und umgehend mit Löschschaum überzogen. Um auch tieferliegende Brandstellen zu erreichen, kam ein Radlader zum Einsatz. Dieser zog den Abfall auseinander und durchmischte ihn sorgfältig. Die aufwendigen Arbeiten nahmen mehr als eine Stunde in Anspruch.