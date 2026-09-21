Rauchendes Müllauto löst Feueralarm aus

Im Bregenzer Stadtteil Vorkloster hat am Montagmorgen ein Müllwagen während der Fahrt zu rauchen begonnen. Die angerückten Florianis eskortierten das Fahrzeug zum städtischen Bauhof, wo die Fracht ausgekippt und abgelöscht wurde.
Gerade mit der Restmüllsammlung beschäftigt, bemerkte die Crew des Müllwagens plötzlich, dass Rauch aus dem Ladecontainer ins Freie trat. Da keine offenen Flammen sichtbar waren, fassten die alarmierten Feuerwehrkräfte den Entschluss, das Gefährt unter Begleitung zum städtischen Bauhof zu dirigieren.
Herausfordernde Löscharbeiten
Auf einer Freifläche wurde die Ladung schließlich komplett entleert und umgehend mit Löschschaum überzogen. Um auch tieferliegende Brandstellen zu erreichen, kam ein Radlader zum Einsatz. Dieser zog den Abfall auseinander und durchmischte ihn sorgfältig. Die aufwendigen Arbeiten nahmen mehr als eine Stunde in Anspruch.
Trotz der Löschmaßnahmen trat immer wieder Rauch aus den Resten aus – was darauf schließen lässt, dass eine falsch entsorgte Batterie beziehungsweise ein Akku den Brand ausgelöst hat.
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