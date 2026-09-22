Thomas Gottschalk feiert auf Wiesn sein Comeback

Und er verriet: „Mir geht es jeden Tag besser, ausgezeichnet sogar.“ Ehefrau Karina fügte hinzu: „Der Krebs ist erst mal besiegt.“ Um dann aber einzuräumen: „Aber Sie wissen ja selbst: Er ist dann mal ein, zwei, drei Jahre weg und dann kann er wiederkommen. Aber das werden wir im Auge behalten.“