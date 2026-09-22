Thomas Gottschalk feiert auf Wiesn sein Comeback

Thomas Gottschalk und seine Karina haben am Dienstagvormittag das Oktoberfest besucht. Es war der erste öffentliche Auftritt des Entertainers nach der überstandenen Krebserkrankung.
In der Vergangenheit war Thomas Gottschalk auf dem Münchner Oktoberfest gern gesehener Gast. Und auch heuer ließ sich der beliebte Entertainer die Wiesn nicht entgehen, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.
Gottschalk geht es „ausgezeichnet“
„Die Wiesn ist natürlich für uns immer ein großes Thema. Zuletzt hatten wir alle möglichen Einladungen ausgeschlagen“, verriet ein gut gelaunter Gottschalk, der nach seinem erfolgreichen Kampf gegen den Krebs am Dienstag für seinen Anwalt eine Ausnahme machte – und somit sein Society-Comeback feierte.
Und er verriet: „Mir geht es jeden Tag besser, ausgezeichnet sogar.“ Ehefrau Karina fügte hinzu: „Der Krebs ist erst mal besiegt.“ Um dann aber einzuräumen: „Aber Sie wissen ja selbst: Er ist dann mal ein, zwei, drei Jahre weg und dann kann er wiederkommen. Aber das werden wir im Auge behalten.“
Karina „total stolz auf meinen Mann“
Stolz mache sie aber vor allem die Stärke ihres Mannes in den schlimmsten Momenten. „Ich bin total stolz auf meinen Mann. Er hat so viel Energie gezeigt und sich wirklich strebermäßig reingehängt. Einfach total schön, was er geleistet hat.“
Ein Kompliment, das Gottschalk nur an seine Frau zurückgeben konnte. „Ich bin noch stolzer auf Karina als sie auf mich.“
„Wollen einfach glücklich und gesund leben“
Wie Gottschalk seinen Wiesn-Besuch genoss? Mit einer knusprigen Ente und einem alkoholfreien Bier. Und abschließend verrieten Gottschalk und seine Karina auch noch ihren Wunsch für die Zukunft: „Wir wollen einfach nur glücklich und gesund leben.“
Gottschalk hatte Ende November vergangenen Jahres bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Er hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor schon bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.
Seine Krebsdiagnose hatte weithin Betroffenheit ausgelöst. Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ – und zugleich von der TV-Bühne.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.