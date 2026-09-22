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„Geht immer besser“

Thomas Gottschalk feiert auf Wiesn sein Comeback

Society International
22.09.2026 15:53
Thomas Gottschalk besuchte in der Vergangenheit immer gerne das Münchner Oktoberfest – hier auf ...
Thomas Gottschalk besuchte in der Vergangenheit immer gerne das Münchner Oktoberfest – hier auf einem Bild aus dem Jahr 2019. Dieses Jahr hatte der Entertainer Käfers Wiesn-Schänke seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der überstandenen Krebserkrankung.(Bild: Viennareport)
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Von krone.at

Thomas Gottschalk und seine Karina haben am Dienstagvormittag das Oktoberfest besucht. Es war der erste öffentliche Auftritt des Entertainers nach der überstandenen Krebserkrankung. 

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In der Vergangenheit war Thomas Gottschalk auf dem Münchner Oktoberfest gern gesehener Gast. Und auch heuer ließ sich der beliebte Entertainer die Wiesn nicht entgehen, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.

Gottschalk geht es „ausgezeichnet“
„Die Wiesn ist natürlich für uns immer ein großes Thema. Zuletzt hatten wir alle möglichen Einladungen ausgeschlagen“, verriet ein gut gelaunter Gottschalk, der nach seinem erfolgreichen Kampf gegen den Krebs am Dienstag für seinen Anwalt eine Ausnahme machte – und somit sein Society-Comeback feierte.

Thomas Gottschalk zog sich im letzten Jahr aus der Öffentlichkeit zurück. Nach einer ...
Thomas Gottschalk zog sich im letzten Jahr aus der Öffentlichkeit zurück. Nach einer überstandenen Krebserkrankung ist Ehefrau Karina stolz auf ihren Mann.(Bild: APA/AFP/Michaela Stache)

Und er verriet: „Mir geht es jeden Tag besser, ausgezeichnet sogar.“ Ehefrau Karina fügte hinzu: „Der Krebs ist erst mal besiegt.“ Um dann aber einzuräumen: „Aber Sie wissen ja selbst: Er ist dann mal ein, zwei, drei Jahre weg und dann kann er wiederkommen. Aber das werden wir im Auge behalten.“

Karina „total stolz auf meinen Mann“
Stolz mache sie aber vor allem die Stärke ihres Mannes in den schlimmsten Momenten. „Ich bin total stolz auf meinen Mann. Er hat so viel Energie gezeigt und sich wirklich strebermäßig reingehängt. Einfach total schön, was er geleistet hat.“

Ein Kompliment, das Gottschalk nur an seine Frau zurückgeben konnte. „Ich bin noch stolzer auf Karina als sie auf mich.“

„Wollen einfach glücklich und gesund leben“
Wie Gottschalk seinen Wiesn-Besuch genoss? Mit einer knusprigen Ente und einem alkoholfreien Bier. Und abschließend verrieten Gottschalk und seine Karina auch noch ihren Wunsch für die Zukunft: „Wir wollen einfach nur glücklich und gesund leben.“

Gottschalk hatte Ende November vergangenen Jahres bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Er hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor schon bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

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Seine Krebsdiagnose hatte weithin Betroffenheit ausgelöst. Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ – und zugleich von der TV-Bühne.

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