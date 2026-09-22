China bremst Börsengänge seiner Roboterhersteller

Die Aufsichtsbehörden konzentrieren sich insbesondere auf die Frage, ob die Einnahmen, die Robotik-Unternehmen aus von Regionalregierungen unterstützten Projekten erzielen, nachhaltig sind. Dazu gehören etwa Roboter-Datenzentren, in denen die Maschinen trainiert werden. Solche Projekte können Aufträge liefern, die Bewertungen auf dem privaten Markt stützen und den Unternehmen helfen, die Schwellenwerte für eine Börsennotierung zu erreichen. Die Aufsichtsbehörden stellen jedoch infrage, ob sie eine Nachfrage von unabhängigen Kunden darstellen. Die Bewertungen einiger Roboterfirmen könnten Schätzungen zufolge um 60 bis 70 Prozent sinken, wenn die mit den Datenzentren verbundenen Einnahmen herausgerechnet würden.