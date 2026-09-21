60.000 Euro! Regionalligist investiert kräftig

„Das war wichtig. Damit haben wir uns auch von den hinteren Teams etwas absetzen können“, schnaufte Kuchl-Obmann Josef Forsthuber nach dem 4:1-Sieg im Tennengau-Derby gegen Hallein durch. In seiner Funktion hat er jedoch immer das große Ganze im Blick. Da stören ihn optisch einerseits die Pfosten, die verhindern, dass das Tribünendach einstürzt. Eine Renovierung war – auch aus Kostengründen – noch nicht möglich.