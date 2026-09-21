60.000 Euro! Regionalligist investiert kräftig

Bei Kuchl läuft es sportlich! Im Tennengau-Derby haben die „Roten Teufel“ Hallein deutlich mit 4:1 besiegt. Auch abseits des Rasens entwickelt sich der Klub weiter, investiert in die Infrastruktur.
„Das war wichtig. Damit haben wir uns auch von den hinteren Teams etwas absetzen können“, schnaufte Kuchl-Obmann Josef Forsthuber nach dem 4:1-Sieg im Tennengau-Derby gegen Hallein durch. In seiner Funktion hat er jedoch immer das große Ganze im Blick. Da stören ihn optisch einerseits die Pfosten, die verhindern, dass das Tribünendach einstürzt. Eine Renovierung war – auch aus Kostengründen – noch nicht möglich.
Kuchl investiert in neue LED-Lampen
Andererseits versucht er, mit den vorhandenen finanziellen Mitteln dem Team um Coach Tom Hofer gute Rahmenbedingungen bereitzustellen. Deshalb gibt es ab Winter ein neues Flutlicht am Sportplatz. Kostenpunkt? 58.000 bis 60.000 Euro! Eine Wahnsinnssumme, die sich nur auf die Lampen beläuft. Die Steher bleiben komplett erhalten, aber Kuchl wechselt auf LED, wie Forsthuber verriet.
Es gebe zwar Förderungen, aber bei so einer hohen Summe sind die nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn auch beim Rasen und Kunstrasen gehöre immer wieder etwas gemacht. Solang es sportlich läuft, fällt der Kampf um solche Projekte jedoch viel einfacher.
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