Stadt Salzburg: Freibäder knacken Besucherrekord

Besucherrekord in Salzburgs städtischen Freibädern: Vom Saisonstart am 17. April bis einschließlich 20. September wurden im Freibad Leopoldskron, im Volksgarten und im AYA-Freibad 246.957 Badegäste erfasst. Damit wurde der bisherige Höchststand deutlich übertroffen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2025 wurden insgesamt 177.541 Besuche gezählt, 2024 waren es 207.741.