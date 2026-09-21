Stadt Salzburg: Freibäder knacken Besucherrekord

Fast 247.000 Besuche haben Salzburgs städtische Freibäder heuer bereits verzeichnet. Damit ist die Saison 2026 die stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders das „Lepi“ lockte die Massen an.
Besucherrekord in Salzburgs städtischen Freibädern: Vom Saisonstart am 17. April bis einschließlich 20. September wurden im Freibad Leopoldskron, im Volksgarten und im AYA-Freibad 246.957 Badegäste erfasst. Damit wurde der bisherige Höchststand deutlich übertroffen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2025 wurden insgesamt 177.541 Besuche gezählt, 2024 waren es 207.741.
Den größten Andrang gab es im „Lepi“ mit 140.221 Besuchen. Das Freibad Volksgarten kam auf 58.195 Badegäste, das AYA-Freibad auf 48.541 Besuche.
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