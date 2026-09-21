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Stadt Salzburg: Freibäder knacken Besucherrekord

Salzburg
21.09.2026 21:30
Gerade in diesem hitzereichen Sommer erfreuten sich die städtischen Freibäder großer ...
Gerade in diesem hitzereichen Sommer erfreuten sich die städtischen Freibäder großer Beliebtheit.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Fast 247.000 Besuche haben Salzburgs städtische Freibäder heuer bereits verzeichnet. Damit ist die Saison 2026 die stärkste seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders das „Lepi“ lockte die Massen an.

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Besucherrekord in Salzburgs städtischen Freibädern: Vom Saisonstart am 17. April bis einschließlich 20. September wurden im Freibad Leopoldskron, im Volksgarten und im AYA-Freibad  246.957 Badegäste erfasst. Damit wurde der bisherige Höchststand deutlich übertroffen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2025 wurden insgesamt 177.541 Besuche gezählt, 2024 waren es 207.741.

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Den größten Andrang gab es im „Lepi“ mit 140.221 Besuchen. Das Freibad Volksgarten kam auf 58.195 Badegäste, das AYA-Freibad auf 48.541 Besuche. 

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