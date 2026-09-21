Viele Sonnenziele im Winter vom Salzburger Airport

Zahlreiche Sonnendestinationen werden im heurigen Winter direkt vom Salzburger Flughafen angeflogen. Dazu zählen Ägypten, die Kanarischen Inseln, Spanien oder die Balearen. Abseits der warmen Orte warten viele Städte auf Besuche aus der Mozartstadt.
Der Salzburger Flughafen hat seinen Winterflugplan vorgestellt. Viel Sonne verspricht Ägypten. Neben dem Badeort Hurghada (ganzjährig) wird im Winter zusätzlich Marsa Alam angeflogen. Auch die Kanarischen Inseln zählen zu den Klassikern im Winterflugplan, mit Eurowings geht es wöchentlich nach Gran Canaria und Teneriffa. Während der Weihnachtsferien sowie ab Mitte Februar täglich wird Palma de Mallorca bedient.
Ebenso werden Alicante und Barcelona angeflogen. Städtereisen sind mit Direktanbindungen nach Kopenhagen, Stockholm und Reykjavik möglich. Auch die Niederlande sind im Winter gut erreichbar: Amsterdam und Rotterdam werden bis zu siebenmal pro Woche angeflogen, Eindhoven viermal wöchentlich.
„Zu den britischen Inseln bestehen attraktive Direktverbindungen, unter anderem nach London, Birmingham, Manchester und Dublin. Ganzjährig geht es außerdem in die serbische Hauptstadt Belgrad sowie nach Pristina im Kosovo“, heißt es seitens des Flughafens. Die erfolgreiche Direktverbindung zwischen Salzburg und Rom wird über die Sommersaison hinaus fortgeführt.
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