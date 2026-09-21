Viele Sonnenziele im Winter vom Salzburger Airport

Der Salzburger Flughafen hat seinen Winterflugplan vorgestellt. Viel Sonne verspricht Ägypten. Neben dem Badeort Hurghada (ganzjährig) wird im Winter zusätzlich Marsa Alam angeflogen. Auch die Kanarischen Inseln zählen zu den Klassikern im Winterflugplan, mit Eurowings geht es wöchentlich nach Gran Canaria und Teneriffa. Während der Weihnachtsferien sowie ab Mitte Februar täglich wird Palma de Mallorca bedient.