17-jährige Pkw-Lenkerin konsumierte harte Droge

Eine junge Oberösterreicherin im Alter von zarten 17 Jahren war am Sonntag mit einem Pkw im Bereich Salzburg-Nord unterwegs. Bei einer Fahrzeugkontrolle wurden bei ihr ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt. Dabei kam raus, dass sie ihre Fahrt unter einer harten Droge angetreten hatte ...
Gerade einmal 17 Jahre alt ist die Oberösterreicherin, die am Sonntag in Salzburg-Nord erwischt wurde. Der Alkoholtest fiel bei der Oberösterreicherin negativ aus, viel schockierender war dann aber das Ergebnis ihres Drogentests.
Kokainfahrt aufgeflogen
Demnach hatte die junge Frau kurz vor ihrer Fahrt Kokain konsumiert. Sie wurde anschließend einem Arzt vorgeführt, dieser stellte ihre Fahruntauglichkeit fest. Die Teenagerin verliert ihren Führerschein und wird angezeigt.
Auch am Sonntagabend wurde ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Flachgau auf der Hinterseer Landesstraße angehalten. Sein Alkoholtest ergab 0,8 Promille.
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