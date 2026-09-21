Tresor aus Hotel in Grödig gestohlen

In der Nacht auf Sonntag wurde in einem Hotel in Grödig eingebrochen. Die Verdächtigen drangen durch das Aushebeln eines Fensters in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entdeckten sie einen Tresor und nahmen diesen mit.
Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag im Gemeindegebiet Grödig. Die Täter verschafften sich durch das Aufbrechen eines Fensters des Hotels Zutritt. Laut Polizei suchten sie in mehreren Räumen nach Wertsachen.
Schließlich entwendeten die Einbrecher einen Tresor. Über die Beute und den angerichteten Schaden gab es noch keine genauen Informationen – die Ermittlungen dazu laufen.
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