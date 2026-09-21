Zu wenig Löschwasser: Altes Bauernhaus in Flammen

Rauch über Wagrain: Das alte Bauerngut Oberseiten steht seit dem frühen Nachmittag in Flammen. Das abgelegene Bauernhaus liegt auf rund 1300 Metern Seehöhe. Die Feuerwehren aus sechs Gemeinden kämpfen gegen den Brand an. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde niemand verletzt.
In Wagrain (Pongau) steht das alte Bauernhaus Gut Oberseiten aktuell in Brand. Die Floriani kämpfen auf rund 1300 Metern gegen die Flammen. Im Inneren hat das Feuer auf die Zwischendecke übergegriffen. Das abgelegene Gebäude ist nur schwer erreichbar. Zudem ist die Löschwasserversorgung vor Ort stark eingeschränkt, so Martin Klässner vom Landesfeuerwehrverband. Deshalb wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet, die Wasser aus dem Tal bringen.
Im Einsatz stehen die Feuerwehren Wagrain, Kleinarl, Flachau, Altenmarkt im Pongau und Bischofshofen sowie das Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr St. Johann im Pongau. Gemeinsam mit Kräften des Roten Kreuzes und der Polizei sind rund 75 Einsatzkräfte vor Ort.
„Die Wasserversorgung ist bei Objekten in exponierten Lagen immer eine Herausforderung“, erklärt Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Christian Lackner.
So könne die Wasserversorgung sichergestellt und ein Innenangriff zur raschen Brandbekämpfung ermöglicht werden.
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