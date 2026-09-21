Slowene hatte Kokain und Cannabis im Kofferraum

Fünf Kilo Cannabiskraut und 500 Gramm Kokain

Die Polizisten hielten einen Pkw mit slowenischem Kennzeichen an und kontrollierten das Fahrzeug. „Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum des Pkw 500 Gramm Kokain und fünf Kilogramm Cannabiskraut“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.