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Bei Verkehrskontrolle:

Slowene hatte Kokain und Cannabis im Kofferraum

Kärnten
21.09.2026 10:52
Mit 500 Gramm Kokain und fünf Kilo Cannabiskraut im Kofferraum wurde ein 49-jähriger Slowene von ...
Mit 500 Gramm Kokain und fünf Kilo Cannabiskraut im Kofferraum wurde ein 49-jähriger Slowene von Beamten aufgehalten.(Bild: Polizei Kärnten)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Drogenfund bei Verkehrskontrolle: In einem Pkw mit slowenischem Kennzeichen entdeckten Polizisten in Kärnten 500 Gramm Kokain und fünf Kilogramm Cannabiskraut – für einen 49-jährigen Slowenen klickten die Handschellen.

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Erst vor Kurzem gelang es Kärntner Kriminalisten, bei einem Drogendeal in Völkermarkt eine Rekordmenge an Suchtgift sicherzustellen: Ein 34-jähriger Bosnier transportierte in seinem Wagen 140 Gramm Heroin sowie 15 Kilogramm MDMA (Ecstasy).  

Bereits am 12. September führten Beamte der Autobahnpolizei Villach Verkehrskontrollen im Bereich des Grenzübergangs Karawankentunnel durch – mit einem pikanten Fund.

Fünf Kilo Cannabiskraut und 500 Gramm Kokain
Die Polizisten hielten einen Pkw mit slowenischem Kennzeichen an und kontrollierten das Fahrzeug. „Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum des Pkw 500 Gramm Kokain und fünf Kilogramm Cannabiskraut“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

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Der 49-jährige Slowene wurde anschließend festgenommen und einvernommen. „Nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

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