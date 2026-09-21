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Nahe der Mona Lisa

Deutsche hängen ihre eigene Kunst im Louvre auf

Ausland
21.09.2026 14:13
Die Mona Lisa gilt als berühmtestes Gemälde der Welt.
Die Mona Lisa gilt als berühmtestes Gemälde der Welt.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Deutsche haben am Samstag kurzerhand ihre eigenen Bilder in das Pariser Louvre geschmuggelt und an die Wand geklebt – im selben Raum, in dem auch die Mona Lisa zu sehen ist. Das Museum werde Anzeige erstatten, berichteten französische Medien.

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Laut der französischen Zeitung „Figaro“ sollen die beiden aufgehängten Bilder etwa 30 mal 40 Zentimeter groß gewesen sein. Eines habe einen der Männer in Rüstung gezeigt, das andere die beiden Männer mit einer Frau.

„Bilder zum Spaß aufgehängt“
Nachdem der Sicherheitsdienst des Museums die Aktion bemerkt hatte, wurden die beiden Personen angehalten und die Polizei verständigt. Die Unruhestifter wurden von den Beamten vernommen. Ihre Erklärung: Sie hätten die Bilder zum Spaß aufgehängt. Das Museum wolle Anzeige gegen die Männer erstatten, hieß es in einem Statement der Polizei.

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Bilder hinterließen Schäden an der Wand
Das Museumspersonal stellte beim Entfernen der Gemälde leichte Schäden an der Wand fest. Die Mona Lisa sei unbeschädigt geblieben. Im Louvre herrscht seit etwa einem Jahr Unruhe, nachdem im Oktober 2025 eine Diebesbande innerhalb kürzester Zeit mehrere Kronjuwelen aus einer Galerie entwendet hatte. Nach dem Raub wurden Sicherheitslücken in dem berühmten Museum bekannt.

Nicht die erste Aktion dieser Art
Der Stunt der beiden Deutschen war nicht der erste dieser Art: Bereits im vergangenen Jahr hatten belgische TikToker ein selbst mitgebrachtes Kunstwerk im Louvre aufgehängt. 2024 sorgten zwei ebenfalls deutsche YouTuber mit der gleichen Aktion für Aufsehen.

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