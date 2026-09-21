Deutsche hängen ihre eigene Kunst im Louvre auf

Bilder hinterließen Schäden an der Wand

Das Museumspersonal stellte beim Entfernen der Gemälde leichte Schäden an der Wand fest. Die Mona Lisa sei unbeschädigt geblieben. Im Louvre herrscht seit etwa einem Jahr Unruhe, nachdem im Oktober 2025 eine Diebesbande innerhalb kürzester Zeit mehrere Kronjuwelen aus einer Galerie entwendet hatte. Nach dem Raub wurden Sicherheitslücken in dem berühmten Museum bekannt.