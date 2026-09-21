Aus und vorbei! Vorletzter schmeißt Trainer raus

Ein Sieg und ein Remis in sieben Runden sind zu wenig gewesen – Christian Heinle ist nicht mehr Trainer des FC Hertha Wels! Der oberösterreichische Zweitligist zog drei Tage nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Vienna einen Schlussstrich unter den verpatzten Saisonstart und trennte sich vom seit Juli 2025 im Amt gewesenen Heinle ...
„Nach dem bisherigen Saisonverlauf und den Ergebnissen der letzten Wochen sind wir zu der Entscheidung gekommen, auf der Position des Cheftrainers eine Veränderung vorzunehmen“, begründete der in der Tabelle der 2. Liga nur auf dem vorletzten Platz liegende Klub den Schritt.
Mit Blick auf die sportliche Entwicklung und die weiteren Ziele des Vereins halte man das Aus für Heinle zum aktuellen Zeitpunkt für notwendig. Fürs Erste wird der bisherige Assistenztrainer Markus Lackner (als Spieler u.a. bei Admira Wacker, Sturm Graz und SV Ried engagiert) die Mannschaft betreuen.
Heinle „überrascht“
Heinle zeigte sich von seinem Aus „überrascht“, betonte aber, dass er „dankbar ist, den FC Hertha Wels in dieser noch jungen Phase als Profi-Verein begleitet und gemeinsam mit dem Team wichtige Erfolge erreicht zu haben“. Er wünsche dem Klub und der Mannschaft „für die weitere Zukunft alles Gute“.
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