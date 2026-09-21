Aus und vorbei! Vorletzter schmeißt Trainer raus

Ein Sieg und ein Remis in sieben Runden sind zu wenig gewesen – Christian Heinle ist nicht mehr Trainer des FC Hertha Wels! Der oberösterreichische Zweitligist zog drei Tage nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Vienna einen Schlussstrich unter den verpatzten Saisonstart und trennte sich vom seit Juli 2025 im Amt gewesenen Heinle ...