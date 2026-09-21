Houthi-Offensive bedroht wieder den Seehandel

Noch ist das Bab al-Mandab nicht blockiert. Die Houthi, die von der iranischen Führung unterstützt werden, liegen derzeit vor allem mit Saudi-Arabien im Konflikt. Sie kündigten daher auch eine Blockade für saudische Schiffe an und griffen gezielt diese an oder zwangen sie alternativ zu Kursänderungen. Laut Daten des Analyseunternehmens Kpler kam es daraufhin zu einem Rückgang der Schiffspassagen durch die Meerenge. Am Donnerstag wurden 33 Schiffe gezählt.