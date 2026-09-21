Ex-ÖSV-Abfahrtschampion hat neue Aufgabe gefunden

Wiedersehen mit altem Bekannten

In seiner neuen Funktion kommt es für Danklmaier auch zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Ex-ÖSV-Coach Jürgen Graller. „Meine Verbindunge mit Daniel besteht bereits seit seiner Zeit als Athlet, in der ich ihn als Trainer betreuen durfte“, verrät der Schladminger, der einst auch schon die ÖSV-Speeddamen betreute, bei den deutschen Skidamen als Cheftrainer engagiert war und nun Junior Manager Racing Europa bei Atomic ist. „Damit schließt sich für mich ein Kreis. Daniel kommt quasi direkt von der Rennpiste und wird unserem Nachwuchs wertvolle Inputs auf dem Weg an die Weltspitze geben können.“