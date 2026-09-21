Spanien verlängert mit seinem Weltmeister-Trainer

Spaniens Fußballverband (RFEF) setzt langfristig auf seinen Erfolgsteamchef. Das Exekutivkomitee des spanischen Verbands hat am Montag bei einer Sitzung in Madrid die Vertragsverlängerung mit Luis de la Fuente beschlossen. Der 65-Jährige unterschrieb einen Sechsjahresvertrag bis Ende der Europameisterschaft 2032. De la Fuente hatte Spanien 2024 zum EM-Titel und im Sommer bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika zum WM-Triumph geführt.
Spaniens Nationalteam hat in 50 Spielen unter De la Fuente – abgesehen von Niederlagen nach Elfmeterschießen – nur zweimal verloren und ist seit 38 Partien ungeschlagen. De la Fuente wird die Mannschaft nun auch zur EM 2028 in Großbritannien und Irland, die Heim-WM 2030 (mit Portugal und Marokko) und die EM 2032 in der Türkei und Italien führen.
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