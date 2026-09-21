Spanien verlängert mit seinem Weltmeister-Trainer

Spaniens Nationalteam hat in 50 Spielen unter De la Fuente – abgesehen von Niederlagen nach Elfmeterschießen – nur zweimal verloren und ist seit 38 Partien ungeschlagen. De la Fuente wird die Mannschaft nun auch zur EM 2028 in Großbritannien und Irland, die Heim-WM 2030 (mit Portugal und Marokko) und die EM 2032 in der Türkei und Italien führen.