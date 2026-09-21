Proteste gegen Kahlschlag in der Autoindustrie

Überall im Land versammelten sich Beschäftigte, „um Arbeitgebern und Politik zu zeigen, dass es ihnen reicht“, sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner am Montag vor Tausenden Beschäftigten auf der Betriebsversammlung im Volkswagen-Stammwerk Wolfsburg. „Überall brennt gerade die Hütte“, lautete die Klage. Die Gewerkschaft fordert mehr Schutz vor Dumping-Konkurrenz aus China durch Einfuhrzölle auf Hybridfahrzeuge oder Vorschriften zu lokaler Produktion in Europa. Dazu müsse sich die deutsche Bundesregierung bekennen. „Deswegen ein klarer Appell an die Politik und die Arbeitgeber, diese Autoindustrie nicht vor die Wand zu fahren und danach Fahrerflucht zu begehen, sondern dafür zu sorgen, dass wir zusammen nach vorne kommen.“