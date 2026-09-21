Decke gab nach: Jetzt prüft Polizei Bauarbeiten

57-Jährige wurde schwer verletzt

Von außen ist am Tag danach nichts zu sehen, die Haustüre wurde mit einem Vorhängeschloss verhängt. Doch innen sieht das Gebäude aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Eine 57-jährige Frau konnte aus den eingestürzten Mauerteilen befreit werden und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ihr Ehemann (60) war mit dem eingestürzten Boden zwei Stockwerke abgestürzt und schaffte es an ein Fenster, von wo ihn die Feuerwehr rettete. Weiters wurde eine 88-jährige Bewohnerin geborgen. Die beiden Personen mussten ebenfalls zur weiteren Versorgung ins Spital gebracht werden.