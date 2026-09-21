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ÖVV-Duo bei „King of the Court“ knapp neben Podest

Beachvolleyball
21.09.2026 14:16
Timo Hammarberg
Timo Hammarberg(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Beachvolleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben am Wochenende beim „King of the Court“ in Utrecht mit ausländischen Partnern die Finalrunde erreicht, die Podestränge aber knapp verpasst!

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Berger wurde mit dem schwedischen Weltranglisten-Ersten Javo Hölting Nilsson Vierter, Hammarberg mit dem norwegischen Olympiasieger Christian Sörum Fünfter. Es siegte der Niederländer Stefan Boermans mit dem Brasilianer George Wanderley.

„Das war wirklich ein Wahnsinn!“
Berger und Hammarberg genossen den Event. „Es war ein unglaublich cooles Turnier und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten beide Partner, die absolute Weltklasse sind“, sagte Hammarberg.

„Ich habe wirklich sehr viel von ihm gelernt. Es war echt cool, mit Christian den Court zu teilen – mit einem Olympiasieger, Weltmeister und Europameister. Das war wirklich ein Wahnsinn. Da gibt es viel zu lernen und viel abzuschauen.“

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