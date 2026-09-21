Alice Weidel: „Hitler war ein Linksextremist“

„Haben die CDU als Volkspartei abgelöst“

Weidel und ihr Kollege Chrupalla zeigten sich während der Pressekonferenz zudem sicher, die Bundestagswahlen werden vor 2029 stattfinden. „Wir haben die CDU als Volkspartei abgelöst“, sagte Weidel. Dies sei das Ergebnis einer rein linken Politik und ​einer „sehr unintelligenten Brandmauer-Politik“. Damit spielten sie auf das Zusammenarbeitsverbot mit der AfD an.