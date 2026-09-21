Wirtz? „Iraola ist völlig aus der Haut gefahren“

Viel war Florian Wirtz in den vergangenen Monaten kritisiert worden und auch Trainer Andoni Iraola dürfte langsam die Geduld mit dem Deutschen verlieren. Das will zumindest Troy Deeney bei Liverpools 1:0-Sieg gegen Bournemouth beobachtet haben ...
Zwar legte Wirtz den entscheidenden Treffer von Alexander Isak auf, ansonsten lieferte der Offensivprofi allerdings wenig Highlights. „Er wirkt einfach nicht so, als gehöre er in diese Liga. Damit meine ich: Er ist eindeutig talentiert, er verfügt eindeutig über die technischen Fähigkeiten. Aber es ist, als würde er nicht daran glauben, dass er ein Tor schießen wird, und nicht daran, dass er das Spiel beeinflussen kann. Liverpool braucht mehr von ihm“, analysierte Ex-Stürmer Deeney den Auftritt des 23-Jährigen.
„Spieler fangen an, den Glauben zu verlieren“
Wirtz‘ Unsicherheiten hätten auch Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft, so der Brite. „Die anderen Spieler fangen an, den Glauben zu verlieren, weil jedes Mal, wenn der Ball zu ihm kommt, das Tempo nachlässt. Das bedeutet, dass Barcola den Ball nicht schnell bekommt, Gakpo den Ball nicht schnell bekommt, und das ermöglicht es Bournemouth, sich wieder zu formieren. Und wenn sie sich wieder formieren, verlangsamt das das ganze Spiel. Iraola, der direkt vor uns stand, ist völlig aus der Haut gefahren.“
Deeneys Ansicht nach ist Wirtz zu verkopft: „Sein Gehirn arbeitet schneller als sein Körper. Er spielt nicht ungezwungen. Beim Aufwärmen sieht er unglaublich aus. Es wirkt mühelos, aber wenn er spielt, denkt er über alles zu viel nach.“ Auf sein erstes Premier-League-Saisontor wartet der deutsche Teamspieler noch. Die nächste Chance auf einen Treffer bietet sich Wirtz am 11. Oktober, wenn der FC Liverpool Manchester City empfängt.
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