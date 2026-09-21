Wirtz? „Iraola ist völlig aus der Haut gefahren“

„Spieler fangen an, den Glauben zu verlieren“

Wirtz‘ Unsicherheiten hätten auch Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft, so der Brite. „Die anderen Spieler fangen an, den Glauben zu verlieren, weil jedes Mal, wenn der Ball zu ihm kommt, das Tempo nachlässt. Das bedeutet, dass Barcola den Ball nicht schnell bekommt, Gakpo den Ball nicht schnell bekommt, und das ermöglicht es Bournemouth, sich wieder zu formieren. Und wenn sie sich wieder formieren, verlangsamt das das ganze Spiel. Iraola, der direkt vor uns stand, ist völlig aus der Haut gefahren.“