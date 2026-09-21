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Taylor Swift jubelt Kelce zu: „Das ist mein Mann!“

Society International
21.09.2026 13:23
Stolz deutet Taylor auf ihren Ehering: „That‘s my husband“ („Das ist mein Ehemann“) – ruft sie ...
Stolz deutet Taylor auf ihren Ehering: „That‘s my husband“ („Das ist mein Ehemann“) – ruft sie in der Lounge. Neben ihr feiert auch Papa Scott Kingsley Swift mit den Kansas City Chiefs.(Bild: AP/Charlie Riedel)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Vor den Augen der Welt jubelt Superstar Taylor Swift am Wochenende ihrem Liebsten, Travis Kelce, nach einem erfolgreichen Touchdown zu. Ihre Worte: „That‘s my husband!“, also „Das ist mein Ehemann!“ gehen um die Welt.

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Taylor Swift und NFL-Footballstar Travis Kelce gaben sich am 3. Juli 2026 das Ja-Wort in New York. Taylor scheint ihre große Liebe gefunden zu haben. Beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts am Sonntag in New York bewies die 36-Jährige einmal mehr, wie sehr sie ihren Mann liebt. Und das vor den Augen der ganzen Welt.

Süßes Liebesgeständnis bei Match
Die 36-Jährige begleitet und unterstützt ihren Mann immer wieder bei Matches. Nun umso mehr, denn die Saison der NFL (National Football League) in den USA hat jetzt wieder begonnen. 

Taylor unterstützt ihren Travis bei den Spielen und lässt ihren Emotionen freien Lauf.
Taylor unterstützt ihren Travis bei den Spielen und lässt ihren Emotionen freien Lauf.(Bild: AP/John Locher)

Wie sehr sie mit ihrem Mann mitfiebert, bewies die Sängerin nun einmal mehr beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts am Sonntag in Kansas City. Nach einem gelungenen Touchdown ihres Ehemannes Travis Kelce lässt Swift ihren Emotionen freien Lauf: Sie springt auf, deutet auf ihren Ehering, ihre Lippen formen die Worte: „That‘s my husband!“, also „Das ist mein Ehemann!“. Stolz applaudiert sie.

Hier sehen Sie Taylors Liebesgeständnis auf Instagram: 

Das Video postete die Mannschaft der Kansas City Chiefs gemeinsam mit New Heights, dem Podcast von Travis Kelce und seinem Bruder Jason Kelce. Football-Fans und Swifties rasten aus: „This is great“ („Das ist großartig“) und „They are amazing“ („Sie sind fantastisch“), posten die Fans. 

+1
Fotos

Die Kansas City Chiefs haben das Spiel am Sonntag gegen die Indianapolis Colts gewonnen. Taylor feierte den Triumph der Mannschaft ihres Mannes in der Lounge. Eines ist sicher: Mit dieser süßen Liebesbotschaft von Taylor Swift bleibt das Spiel definitiv in Erinnerung!

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Taylors große Liebe
Nach einigen gescheiterten Beziehungen scheint Taylor endlich glücklich zu sein. Ihren Travis lernte sie 2023 kennen. Er besuchte damals eines ihrer Konzerte der „Eras Tour“, wollte ihr eigentlich ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer geben, bekam dazu aber keine Möglichkeit. In einem Podcast erzählte er davon, Taylor bekam das mit und nahm Kontakt zu ihm auf. Aus einigen Dates wurde schließlich die große Liebe, die Hochzeit folgte im Juli dieses Jahres. 

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