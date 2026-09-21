Taylor Swift jubelt Kelce zu: „Das ist mein Mann!“

Taylors große Liebe

Nach einigen gescheiterten Beziehungen scheint Taylor endlich glücklich zu sein. Ihren Travis lernte sie 2023 kennen. Er besuchte damals eines ihrer Konzerte der „Eras Tour“, wollte ihr eigentlich ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer geben, bekam dazu aber keine Möglichkeit. In einem Podcast erzählte er davon, Taylor bekam das mit und nahm Kontakt zu ihm auf. Aus einigen Dates wurde schließlich die große Liebe, die Hochzeit folgte im Juli dieses Jahres.