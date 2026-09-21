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Leistbarer Wohnraum

Dachgleiche für 24 neue Wohnungen in Maria Gail

Kärnten
21.09.2026 10:00
Die Dachgleiche für 24 gemeinnützige Wohnungen wurde in Maria Gail gefeiert
Die Dachgleiche für 24 gemeinnützige Wohnungen wurde in Maria Gail gefeiert(Bild: meine Heimat/Gillner)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

5,5 Millionen Euro werden in leistbaren, nachhaltigen Wohnraum im Villacher Stadtteil Maria Gail investiert. Die Dachgleiche für das Projekt wurde nun gefeiert.

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Im Villacher Stadtteil Maria Gail wird gerade neuer leistbarer Wohnraum geschaffen. Die Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“ investiert in 24 nachhaltige Wohnungen. „Unser Anspruch ist es, Wohnraum zu schaffen, der den Menschen langfristig ein gutes Zuhause bietet“, so Helmut Kusternik, Vorstandsvorsitzender von „meine Heimat“.

Dringend benötigter Wohnraum
Insgesamt fließen 5,5 Millionen Euro in das Projekt. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist der geförderte Wohnbau ein wichtiger Impuls für die Wirtschaft. Gleichzeitig schaffen wir dringend benötigten, leistbaren Wohnraum“, meint Villachs Bürgermeister Günther Albel. 

Dieser Tage wurde bereits die Dachgleiche bei dem Bauvorhaben gefeiert. Die Wohnanlage selbst wird künftig über die Nahwärme Maria Gail versorgt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. 

Kleiner Park für die Mieter
Zwischen den Gebäuden wird ein großzügiger Grünbereich entstehen, der Raum für Begegnung, Spiel und Erholung bieten soll. Die Wohnungen werden über Balkone beziehungsweise über Mietergärten verfügen. Kusternik: „Mit den großzügigen Freiflächen und der modernen Energieversorgung entsteht hier ein Wohnangebot, das hohe Lebensqualität ermöglicht.“ 

Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Die Fertigstellung ist für den Herbst 2027 geplant.

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