Dachgleiche für 24 neue Wohnungen in Maria Gail

Kleiner Park für die Mieter

Zwischen den Gebäuden wird ein großzügiger Grünbereich entstehen, der Raum für Begegnung, Spiel und Erholung bieten soll. Die Wohnungen werden über Balkone beziehungsweise über Mietergärten verfügen. Kusternik: „Mit den großzügigen Freiflächen und der modernen Energieversorgung entsteht hier ein Wohnangebot, das hohe Lebensqualität ermöglicht.“