Beim tatsächlichen Ergebnis sind noch Korrekturen zu erwarten. Insgesamt zählten die Aktivistinnen und Aktivisten in Wien 1160 Menschen aus Russland, die am Sonntag ihre Stimme abgaben. Das ist ein Rückgang im Vergleich zu 2024, damals waren es noch 2278 alleine in Wien. Mit den Stimmen aus Salzburg beteiligten sich heuer 1422 Menschen in Österreich an den Dumawahlen. Bereits im März 2024 hatte der Chef der Neuen Menschen, Wladislaw Dawankow, die russischen Präsidentschaftswahlen zumindest in Österreich gewonnen und in Wien 43,50 Prozent sowie in Salzburg 52,68 Prozent der Stimmen bekommen.