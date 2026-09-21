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2:2 gegen San Diego

20. Messi-Tor – aber Miami wartet noch auf Sieg

Fußball International
21.09.2026 08:50
Lionel Messi erzielte sein 20. Saisontor.
Lionel Messi erzielte sein 20. Saisontor.(Bild: AFP/CHANDAN KHANNA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Superstar Lionel Messi hat in der Major League Soccer sein 20. Saisontor erzielt, wartet mit Inter Miami aber seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg. 

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Der achtmalige Weltfußballer traf gegen San Diego FC in der 24. Minute per direkt verwandeltem Freistoß zum 1:1. Luis Suárez markierte in der 74. Minute das 2:1, doch ein zweites Tor von Anders Dreyer sicherte den Gästen ein 2:2. Miami steht in der Eastern Conference auf Rang drei hinter Nashville und New England.

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