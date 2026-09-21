20. Messi-Tor – aber Miami wartet noch auf Sieg

Der achtmalige Weltfußballer traf gegen San Diego FC in der 24. Minute per direkt verwandeltem Freistoß zum 1:1. Luis Suárez markierte in der 74. Minute das 2:1, doch ein zweites Tor von Anders Dreyer sicherte den Gästen ein 2:2. Miami steht in der Eastern Conference auf Rang drei hinter Nashville und New England.