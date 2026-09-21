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Bisse am ganzen Körper

Schon wieder! Mann von Bauernhof-Hunden attackiert

Tirol
21.09.2026 08:40
Nicht von einem – von gleich drei Hunden wurde ein 54-jähriger Bauer in Hochfilzen attackiert ...
Nicht von einem – von gleich drei Hunden wurde ein 54-jähriger Bauer in Hochfilzen attackiert (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Es ist bereits der zweite schwerwiegende Vorfall dieser Art auf einem Bauernhof im Tiroler Hochfilzen innerhalb weniger Monate: Am Sonntagnachmittag wurde ein 54-jähriger Nachbar von gleich drei Hunden attackiert. Das Opfer erlitt durch Bisse Verletzungen am ganzen Körper.

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Der 54-jährige Einheimische – ebenfalls ein Landwirt – wollte gegen 16.15 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Anwesen seiner 50-jährigen deutschen Nachbarin eine Wasserleitung überprüfen. Diese führe laut Polizei zu seiner angrenzenden Wiese. Als der Mann den Stall betrat, der direkt mit dem Wohngebäude verbunden ist, sei es plötzlich zum Angriff gekommen.

Zitat Icon

Der 54-Jährige erlitt durch mehrere Bisse Verletzungen am ganzen Körper.

Ermittler von der Polizei

Opfer musste ins Krankenhaus
Die drei Hunde der Nachbarin hielten sich laut Angaben der Exekutive frei im Stall auf. Sie attackierten den Landwirt und bissen ihn. „Der 54-Jährige erlitt durch mehrere Bisse Verletzungen am ganzen Körper“, schildern die Ermittler. Der Mann musste anschließend im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol medizinisch versorgt werden.

Nicht an Vereinbarung gehalten?
Brisant: Zwischen dem Landwirt und der Besitzerin soll eine Vereinbarung bestanden haben. Demnach hätte der Mann die Nachbarin vor dem Betreten des Anwesens kontaktieren müssen. Dies dürfte das schlussendliche Opfer im konkreten Fall verabsäumt haben. Weitere Ermittlungen sind im Gange – nach deren Abschluss erfolgen entsprechende Anzeigen.

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Schon im Juli kam es zu Angriff
Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Hundeangriff, der sich erst im Juli in Hochfilzen ereignet hatte. Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigte, handelte es sich um dasselbe Anwesen wie im aktuellen Fall. Damals wollte eine 60-jährige Deutsche auf dem Bauernhof Eier kaufen. Nachdem die Landwirtin die Tür geöffnet hatte, griffen drei Hunde die Frau an.

Das damalige Opfer erlitt erhebliche Verletzungen an beiden Beinen und an einem Arm und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.

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