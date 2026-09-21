Schon wieder! Mann von Bauernhof-Hunden attackiert

Schon im Juli kam es zu Angriff

Der Vorfall erinnert an einen ähnlichen Hundeangriff, der sich erst im Juli in Hochfilzen ereignet hatte. Wie die Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigte, handelte es sich um dasselbe Anwesen wie im aktuellen Fall. Damals wollte eine 60-jährige Deutsche auf dem Bauernhof Eier kaufen. Nachdem die Landwirtin die Tür geöffnet hatte, griffen drei Hunde die Frau an.