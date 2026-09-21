Schimpansen lehren ihre Kinder Werkzeuggebrauch



Auf einer Aufnahme ist etwa zu sehen, wie eine Schimpansenmutter einen Stock in eine Ameisenkolonie steckt und anschließend ihre Tochter zu dem vorbereiteten Werkzeug führt (siehe Video im X-Post oben). Die Kleine zieht den Stock heraus und frisst die daran haftenden Ameisen. In einem anderen Video versucht ein Schimpansenjunges zunächst vergeblich, eine Baobab-Frucht auf einem Felsen aufzuschlagen. Ein älteres Jungtier zeigt ihm daraufhin die Schlagbewegung und öffnet zudem eine Frucht. Das Kind beobachtet aufmerksam und versucht es danach erneut selbst.