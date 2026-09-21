SK Rapid und die Pause – Fluch ist (k)ein Thema

Und wegen des verletzten Jakob Schöller gibt es einen runden Tisch mit dem ÖFB, um das Missverständnis zu klären. Das Problem: Schöllers Muskelverletzung „passierte“ im August, da reichen im Normalfall vier Wochen. Daher wollte U21-Teamchef Perchtold fürs Quali-Finale nicht auf seinen Abwehrchef verzichten. Aber bei Schöller ist es die vierte Verletzung in 18 Monaten, weshalb Rapid auf Nummer sicher geht, mit sieben Wochen Pause plante. Daher legt Rapid ein Veto ein. Nicht gegen den ÖFB, sondern für den Spieler …