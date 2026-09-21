Junge Wanderer gerettet, weil sie Zeit übersahen

Vater mahnte zu Eile

Nachdem die beiden den Tag in der Umgebung der Hütte verbrachten und dabei die Zeit laut eigenen Angaben ein wenig übersehen hätten, stiegen sie erst gegen 18 Uhr wieder in Richtung Ausgangspunkt ab. Dabei hatte der 17-Jährige mehrmals mit seinem Vater telefoniert, welcher ihm wiederholt erklärte, dass es um 19.30 Uhr finster werden würde und sie sich beeilen sollten. Trotzdem war es zu spät, und die beiden kamen in die Finsternis.