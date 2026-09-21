PISA-Studie: Zahl der Sitzenbleiber steigt weiter

Während im OECD-Schnitt Klassenwiederholungen seit 2012 seltener geworden sind, zeigt der Trend in Österreich weiter nach oben: Zwischen 2012 und 2025 ist der Anteil der Repetenten von zwölf auf zuletzt 18 Prozent gestiegen (OECD-Schnitt: 14 bzw. 11 Prozent). Eine ähnliche Größenordnung findet man in Europa nur in Spanien, Deutschland und den Benelux-Staaten, wo es wie in Österreich vergleichsweise viele Schüler aus zugewanderten Familien mit wenig Geld gibt und wo – mit Ausnahme Spaniens – die soziale Herkunft besonders starken Einfluss auf die PISA-Leistungen hat.