Regierung hebt jetzt das CO2-Speicherverbot auf

Die Technologie soll künftig nur in solchen Bereichen erlaubt werden, wo CO₂-Neutralität nicht oder nur sehr schwer möglich ist, zum Beispiel in der Zementindustrie oder in der keramischen Industrie.

Es kommt nur dort in Betracht, wo Sicherheit, dauerhafte Speicherung und Umweltverträglichkeit auf Basis hoher wissenschaftlicher und regulatorischer Standards gewährleistet werden können.

Und: Die geologische Speicherung von CO₂ ist mengenmäßig auf maximal fünf Prozent der Emissionen, die in Österreich ausgestoßen werden, begrenzt.

Mehrere Projekte in Europa

Projekte zur CO₂-Speicherung gibt es bereits in vielen Ländern. In der dänischen Nordsee betreibt die EU die erste kommerzielle Anlage. Auch in einer Anlage in Norwegen soll CO₂ aus ganz Europa aufgenommen werden. Weitere Projekte gibt es in den Niederlanden, Island und Griechenland. In Deutschland hat der Bundestag rechtliche Wege für die Technologie freigemacht.