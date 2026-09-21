Deckeneinsturz mitten in der Wiener Innenstadt

Aufregung und Blaulichtmeer Sonntagabend in der Wiener Innenstadt: Am Hof, gleich ums Eck des Grabens, dürfte es zu einem Deckeneinsturz gekommen sein.
Am späten Sonntagabend kam es zu einem Großaufgebot der Einsatzkräfte, der Grund dafür war zunächst unklar. Anrainer befürchteten schon einen Zwischenfall in der Tiefgarage, die mehrere Stockwerke unter den Platz reicht.
Gegen Mitternacht dann die Information: Die Decke in einem Haus in der angrenzenden Färbergasse dürfte eingestürzt sein. Der „Krone“ gegenüber hieß es, dass mit Hunden nach möglichen Vermissten gesucht wird.
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